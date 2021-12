Altay Bayındır: Şu anda kendimi daha iyi, daha güçlü, daha hazır hissediyorum

"Takım olarak herkes birbirine bağlı"

"Takım olmak birlikteliği gerektirir"

- Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen, ardından tedavi süreci başlayan ve geçtiğimiz günlerde başladığı saha çalışmalarıyla birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuştu.

Altay Bayındır, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ben her maçımızda takımımızın yanındayım. Soyunma odasında da beraberiz. Dediğim gibi biz bir takımız! Burada sakat oyuncu, oynayan/oynamayan oyuncu yok. Gönül ister herkes oynasın, herkes mücadele versin ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkabiliyor. Biz, mücadelemizi vereceğiz. İnşallah konuşanlardan ziyade bazı şeyleri başaran, yapan insanlardan oluruz. Elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bu sürede takımdan ayrı kalmak benim için çok üzücü oldu ama mutlu edici, sevindirici yanı sağlıklı bir şekilde süreci ilerletip, götürüp kısa bir dönemde ki uzun bir süre konuşuldu. Ben de hastaneye gider gitmez doktora 'ne kadar?' sorusunu sordum. 'Ne var?'dan ziyade 'ne kadar sürecek?' sorusunu sordum hep. Oradaki üzüntüm, ağlamaklı halim de sadece acı bir kenara ki acıyı zaten hissetmiyorsun, 'ne kadar sürecek?' olayıydı. Tamamen bu, başka hiçbir şey değil. İnşallah sağlıklı bir süreç geçer. Konuşulacak çok fazla şey var ama yapılması gereken şeyler de var. Sonra konuşuruz, sonra ne gerekiyorsa konuşulur ama şimdi yapılması gereken şeyler belli. 'Bu işin içinden sağlıklı bir şekilde nasıl çıkabiliriz?', içeride bunu tartışacağız. Çünkü bu kadarız, taraftarlarımız da bize destek verdiği sürece. Biz büyük bir aileyiz, büyük bir camiayız. Bugünler geçici, iyi ya da kötü günler geçici. Geçmiş dönemlerimizde de çok güzel günler yaşadı bu kulüp. Biz çocukluğumuzda burayı gururla, mutlulukla izliyorduk. Sıkıntılı bir süreç oldu, sıkıntılı bir süreçten de geçti. Ama burada büyük olan arma. İnsanlar da, herkes de bunun bilincinde. Burada çalışan herkes armanın mücadelesini veriyor. Uykusuz kalan herkes bu armanın ne kadar daha iyi olabilmesini düşündüğü için uykusuz kalıyor. Sağlıklı, akıllı bir şekilde, olumsuzluklar her zaman olacak, olumsuz şeyler her zaman gelecek ama olumsuzluklara rağmen sahada çıkıp sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz, formayı terleteceğiz. İnşallah yarınki maçta da güzel bir galibiyet alırız. Bizim için çok önemli. Ama ne olursa olsun sonuna kadar daha önce de söylediğim gibi devam edeceğiz! Daha fazla hırslanarak, daha çok üstüne koyarak devam edeceğiz."

