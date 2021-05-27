Altay Bayındır sakatlandı mı?

Fenerbahçe'deki şut antrenmanında el bileğinde kırık oluşan ve ameliyat olduktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, ilk Ay-Yıldızlı heyecanında da sakatlık kurbanı oldu. Peki, Altay Bayındır sakatlandı mı?

Altay Bayındır'ın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Ameliyat olduktan sonra ligin sonlarında sahalara dönen Altay, ilk milli maçında da sakatlıkla karşılaştı. Fenerbahçeli file bekçisi, 73'üncü dakikada yerini Gökhan Akkan'a bırakmak zorunda kaldı. Altay Bayındır sakatlandı mı?

ALTAY BAYINDIR SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'deki şut antrenmanında el bileğinde kırık oluşan ve ameliyat olduktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, ilk Ay-Yıldızlı heyecanında da sakatlık kurbanı oldu. 22 yaşındaki kaleci yerini Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a bıraktı. Altay'ın acı çektiği anlar, yürek burktu. Mert Müldür ve Halil Akbunar'ın da sakatlanması tat kaçırdı.

Milli Takımız'da sağ bek Mert Müldür ve Halil Akbunar da oyuna devam edemedi. Hazırlık karşılaşmasında üç sakat birden vermemiz, moralleri bozdu..