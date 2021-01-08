Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Altay Bayındır hayati ve biyografisi nedir?

Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Altay Bayındır hayati ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Tam adı : Altay Bayındır

Doğum tarihi: 14 Nisan 1998

Kaç yaşında: 22 yaşında

Doğum yeri: Bursa, Türkiye

Boyu: 1,98 m

Mevkii: Kaleci

Kulüp bilgileri

Kulübü: Fenerbahçe

Numarası: 1

HAYATI NEDİR?

Altay Bayındır (d. 14 Nisan 1998; Osmangazi, Bursa), Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.

KARİYERİ

Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır.

MİLLİ KARİYERİ

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2020 yılında Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağrılmıştır.