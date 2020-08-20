Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti
- Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarını paylaştı.
20.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:18
- Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti
DÜZCE - Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarını paylaştı.
Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı. Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.
Kaynak: İHA