Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı
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Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı

21.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:31
Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Derbi maçta kurtardığı pozisyonlarla alkış alan Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti. 22 yaşındaki kalecinin maçın ardından sahada gözyaşları döktüğü görüldü.


- İstanbul
Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı
Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı
Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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