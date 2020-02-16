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Altay Bayındır: "Galatasaray maçını kazanmalıyız"

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır maç sonunda konuştu.

16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Altay Bayındır:

Süper Lig'de 'ne 2-1 mağlup olan 'de maç sonunda konuştu.


Altay Bayındır "Üzgünüz, mutlak kazanmamız gereken maçtı. Derbide alacağımız puanlarla çıkış yakalamalıyız. Takım olarak konuşup bir an önce kendimize gelip, haftaya kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadeleriyle sözlerine başladı.


Galatasaray maçını da yorumlayan genç kaleci, "Hafta içi her şeyi konuşacağız. Ne varsa bir an evvel çözüp, Fenerbahçe'mize yakışır bir oyun oynamalıyız. Galatasaray maçından da 3 puan almamız gerekiyor. İyi çalışıp bunu başaracağız" dedi.


Kaynak: Hürriyet

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