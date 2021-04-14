Altay Bayındır'dan Ramazan paketi çağrısı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay Bayındır'dan Ramazan paketi çağrısı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay Bayındır'dan Ramazan paketi çağrısı!

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayıdır, doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet etti.

Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: 'Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!'
Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!"
Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: 'Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz'
Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz"

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayıdır, doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet etti.

Bugün 23. yaş gününü kutlayan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcu arkadaşlarına Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu. Altay, "Doğum günüme özel Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi hediyesinde bulunuyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah toplum olarak nice mutlu yıllarımız olur" dedi. Altay'ın başlattığı bu yardım kapmayasına, Burak Yılmaz, Sosa, Umut Nayir, İlhan Parlak, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Harun Tekin, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş'ü de davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altay Bayındır'dan Ramazan paketi çağrısı! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:54:35. #1.15#

title