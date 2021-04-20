Altay Bayındır çalışmalarını sürdürüyor
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Altay Bayındır çalışmalarını sürdürüyor

Altay Bayındır çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, el bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından çalışmalarını tek eliyle sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, el bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından çalışmalarını tek eliyle sürdürüyor.

Fenerbahçe'de 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen antrenmandaki şut çalışmasında el bileğinde kırık oluşan kaleci Altay Bayındır, tek eliyle çalışmalarını sürdürüyor. Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalarını sürdürürken, 'Yakında görüşürüz' notuyla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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