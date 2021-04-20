Son dakika haber! SPOR Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor
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Son dakika haber! SPOR Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyorMustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Altay Bayındır, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanda sakatlanmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen ve başarılı bir ameliyat geçiren genç file bekçisi, bireysel çalışmasını sürdürüyor. Tek eliyle yaptığı antrenmanla formunu koruyan Altay Bayındır, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bireysel antrenmanlarına başlayan Altay Bayındır, alçıdaki bileğine rağmen çalışmalardan geri kalmadı. Sezonun geri kalan kısmını kaçırsa bile Milli Takım ile EURO 2020 finallerinde olmayı hedefleyen genç file bekçisi, paylaştığı görüntüler ile büyük beğeni topladı.

Son dakika haber! SPOR Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor
Son dakika haber! SPOR Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor
Son dakika haber! SPOR Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor
Son dakika haber! SPOR Altay Bayındır bireysel antrenmanlarını aksatmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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