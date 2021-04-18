Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi.

Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugün özel bir hastanede ameliyat olan milli kalecinin ameliyatının başarılı geçtiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı