Altay Bayındır ameliyat oldu
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Altay Bayındır ameliyat oldu

Altay Bayındır ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi.

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Bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır ameliyat masasına yatıyor, en az üç ay oynayamayacak

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi.

Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugün özel bir hastanede ameliyat olan milli kalecinin ameliyatının başarılı geçtiğini belirtti.


Altay Bayındır ameliyat oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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