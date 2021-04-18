Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi
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Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

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Bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır ameliyat masasına yatıyor, en az üç ay oynayamayacak

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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