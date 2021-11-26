Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Zor bir maç oynadık

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - "Kulübümüzün tarihinde en önemli noktada var olmuş bir ismin bu stadyuma verilmiş olması bizim çok önemli"

"Hatay maçını stadımızda oynamak istiyoruz"

Mustafa AKIN/ - Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bizim için önemli olan bu maçta puan alabilmekti. Galibiyet isteriz ama hava da yağmurlu, zor bir maç oynadık" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında konuk olacakları Galatasaray maçına ilişkin de konuşan Özgür Ekmekçioğlu, "Galatasaray çok büyük bir camia, zaman zaman bizden çıkan oyuncularımız orada var oldu. O yüzden camiaya da çok uzak değiliz ama bizim oynayacağımız her maçta tabii ki ilk etapta kazanmak olacaktır. Altay bu ligde sürpriz takımlardan birisi gördüğünüz gibi. Her zaman hocamız da takımımız da kazanmaya odaklı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım var sahada. Eminim Galatasaray maçı da bizim diğer maçlarımız gibi çok heyecanlı ve Türk futbol severlerine heyecan yaşatacak bir maç olacaktır" diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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