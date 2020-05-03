HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu:
03.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:02

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin psikolojik etkilerinin atlatılmasında futbolun iyi bir başlangıç olabileceğini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin psikolojik etkilerinin atlatılmasında futbolun iyi bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün alt liglerin kulüp başkanları olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le video konferans aracılığıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Toplantıda daha çok bizim öneri ve tavsiyelerimiz konuşuldu. Kulüplerden, ligleri başlatma konusunda alacakları karar durumunda nasıl oynayabileceğimiz önerileri ve geri dönüşleri aldılar. Liglerin ne zaman başlayacağı konuşulmadı. Süreç önümüzdeki hafta netleşir. Liglerin oynanması önerisine sıcak bakanlar gibi sıcak bakmayanlar da var. Özellikle 2. ve 3. Lig kulüpleri oynanmaması yönünde tavsiyede bulundular. Oranın fiziksel şartlarının zorluğunu ben de biliyorum. Tabii ki her şeyden önce sağlık geliyor. Bütün kulüplerimizin gerekli tedbirleri aldığına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız, Bilim Kurulu ve TFF'nin alacağı kararı bekliyoruz. "

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda Avrupa'ya ders verdiğini, liglerin oynanabileceğini göstererek yine bir ders verebileceğine inandığını kaydeden Ekmekçioğlu, bu süreçte futbolun halk üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da göz önünde tutmak gerektiğine dikkati çekti.

"Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullanan Ekmekçioğlu, yarın futbolcularla bir araya gelerek süreci değerlendireceklerini bildirdi.

Özgür Ekmekçioğlu, şunları aktardı:

"Pazartesi günü oyuncularımızın tesislere gelmelerini istedik. Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacağız. Yaşanan süreci değerlendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüzden futbolculara bir test yapılmasını talep edeceğiz. Oyunculara yapılacak testin sonuçlanmasının ardından çalışmalara başlayacağız. Bu süreci oyuncular ve teknik ekip olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ligler yeniden başladığında Süper Lig hedefi ile yolumuza devam edeceğiz."

Altay Alsancak Stadı'nda çalışmaların da sürdüğünü anımsatan Ekmekçioğlu, gelecek sezon oraya geçmeyi beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Spor
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı. Spor
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Spor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Spor
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor Spor
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp Spor
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Ramazan Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 10:47:18. #1.14#
title