Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, hakem hataları konusunda kulübün haklarını savunmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çalacak. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen İzmir temsilcisinin başkanı Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Özgür Ekmekçioğlu'nun 13 maddelik bir sunum yaparak Nihat Özdemir'e mağduriyetlerini ileteceği belirtildi. Özdemir'e hakem hatalarından canlarının yandığını dile getirecek Özgür Ekmekçioğlu, lige tutunma mücadelesi verecekleri kalan 12 maç öncesi Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem atamaları konusunda dikkatli olmalarını talep edecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Özdemir'e şu karşılaşmalarda hakem hatalarına maruz kaldıklarını bildirecek:

1) İkinci yarıdaki Konyaspor maçında ceza sahası dışında sırtı topa dönük Pinares'e elle oynama nedeniyle kırmızı kart ve penaltı.

2) Konyaspor ile ilk yarıda oynanan maçta Bamba'nın ceza sahasında düşürülmesine devam kararı verilmesi.

13) Galatasaray maçında rakibin golünün Murat Akça'ya arkadan sert müdahale yapılarak atılması.