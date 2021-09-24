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Altay Başkanı Ekmekçioğlu: "Lider olmak bizim için büyük bir gurur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında camia olarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında camia olarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında lider Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay'da coşku hakim. 11 futbolcusundan yoksun gittiği İzmir'de ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş 14 puanla ikinci sıraya gerilerken, Altay 15 puanla zirveye yerleşti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlı İzmir ekibinde coşku hakim olurken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maç sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Lider olmak bizim için büyük bir gurur"

Başkan Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, lider oldukları için büyük sevinç ve gurur yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Ekmekçioğlu, "Büyük bir gurur yaşıyoruz şu anda. Lider olmak bizim için büyük bir gurur. Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Yeni bir takım kurduk; bunda Mustafa Hocamızın da büyük katkıları var. Hocamızla beraber çalıştığımız çok yoğun bir süreç oldu. Kendisine de buradan hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş kulübüne de gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş kulübü bizim hem renktaşımız hem de çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Bizim play off sürecimizde kendi tesislerinize bizlere açtılar. Camia olarak verdiğimiz bu onurlu mücadelede güzel bir oyunla galip gelmek çok mutluluk verici. Taraftarımızı, camiamızı, futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bizim için çok büyük bir onur oldu" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Lider olmak bizim için büyük bir gurur

Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Lider olmak bizim için büyük bir gurur

Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Lider olmak bizim için büyük bir gurur

Altay Başkanı Ekmekçioğlu:
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