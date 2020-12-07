Altay Başkanı Ekmekçioğlu hastanede tedavi görüyor
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Altay Başkanı Ekmekçioğlu hastanede tedavi görüyor

07.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:27
Altay Başkanı Ekmekçioğlu hastanede tedavi görüyor

Geçen hafta koronavirüs salgınına yakalanan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun ciddi semptomlar gösterdiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği açıklandı.

Geçen hafta koronavirüs salgınına yakalanan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun ciddi semptomlar gösterdiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği açıklandı. İlk etapta tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alınan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun başta nefes darlığı şikayeti olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğu bildirildi. Hastalığın hızlı seyretmesi nedeniyle Ekmekçioğlu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Kulüp Başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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