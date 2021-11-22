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Altay, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte futbolcular, Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirdi.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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