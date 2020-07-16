Altay: "Barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ve meslek... CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA