Altay: "Barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ve meslek...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.
16.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:45
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA