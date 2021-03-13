Altay, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Altay, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

13.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:47
Altay, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'de yarın Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'de yarın Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Altay kafilesi antrenmanın ardından kara yoluyla Balıkesir'e hareket etti.

Aydeniz Et Balıkesirspor ile Altay arasında yarın saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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