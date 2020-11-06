Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman saat kaçta? Altay - Balıkesirspor hangi kanalda? Altay - Balıkesirspor şifresiz canlı izlenecek mi?
06.11.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:22
1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Altay - Balıkesirspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Altay - Balıkesirspor maçı hangi kanalda? Altay - Balıkesirspor şifresiz canlı izlenecek mi? Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçtaAltay - Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki,Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta?Altay - Balıkesirspor maçı hangi kanalda, hakemi kim?Altay - Balıkesirspor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ALTAY - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altay - Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig maçı 06 11 2020 günü oynanacak.. Maçın başlama saati 19:00.
ALTAY - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay - Balıkesirspor, Bein Sports Max 1, TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak
ALTAY - BALIKESİRSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Altay - Balıkesirspor maçı şifresiz olarak, TRT Spor HD, kanalından izlenebilecek. yayın platformu beiSport'tan yayınlanacak.