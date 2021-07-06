Altay Arsenal'den kaleci alıyor
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Altay Arsenal'den kaleci alıyor

Altay Arsenal'den kaleci alıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı. İzmir temsilcisinin 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu belirtildi. Ülkesinde Reykjavik, Danimarka'da Nordsjaelland, Fransa'da Dijon kulüplerinde forma giyen tecrübeli file bekçisi Arsenal'de geçen sezon ligde ve kupada 1'er maçta, Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada şans buldu. Runarsson, İzlanda Milli Takımı'nda da görev alıyor.

ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYORSüper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, yeni sezon hazırlıklarına yarın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak. Siyah-beyazlı takım saat 17.00'de tesislerde toplanıp daha sonra ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Yönetim henüz teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlamazken, takımı kimin sahaya çıkaracağı merak konusu oldu. İbrahim Öztürk ve Poko'yla yeniden anlaşan Altay'da iç transferde yolların ayrıldığı isimler açıklanmazken, takımdan ayrılanlar da büyük ölçüde belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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