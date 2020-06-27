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Altay Antrenörü Sabahattin Yenilmez: "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk"

Eskişehirspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Altay'da Antrenör Sabahattin Yenilmez, "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Sert bir oyun oldu.

Altay Antrenörü Sabahattin Yenilmez:
27.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:46

Eskişehirspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Altay'da Antrenör Sabahattin Yenilmez, "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Sert bir oyun oldu. Ligin boyu kısaldı. Sert maçlar oynanacak, her gol değerli diye düşünüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Altay Antrenörü Sebahattin Yenilmez, "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Sert bir oyun oldu. Maçın ilk yarısında yakaladığımız 3 tane gol pozisyonunu gole çevirebilseydik ikinci yarıda yaşadığımız ortam belki de yaşanmayacaktı. Bakın böyle rakipler, skora da tutunuyor, mücadele gücü yükseliyor. O esnada, 2-0 da geriye düştük. Maçın sonunda 2-2'yi yakalayıp yolumuza devam ediyoruz. Çünkü çarşamba günü Osmanlıspor maçımız var. Pazar da Adana Demirspor maçımız var. Altay'ın bir hedef var, o hedef çerçevesinde, burada almış olduğumuz 1 puanı da kar belliyoruz. Çünkü ligin boyu kısaldı. Sert maçlar oynanacak, her gol değerli diye düşünüyoruz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Eskişehir'e de bundan sonra başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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