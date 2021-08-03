Altay, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti
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Altay, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

Altay, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 88'inci dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 88'inci dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. 

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. Altay 88'inci dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Antalyaspor, Erzurum kampının 8'inci ve son hazırlık maçını 6 Ağustos Cuma günü BB Erzurumspor ile oynayacak. Aynı gün Altay ise Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. 

Altay, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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