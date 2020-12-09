Altay - Ankaraspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 13. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Ankaraspor maçıdır. Peki Altay - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - Ankaraspor maçıdır. Peki Altay - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ALTAY - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Altay - Ankaraspor maçı 9 Aralık Çarşamba (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır.
ALTAY - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor.
ALTAY - ANKARASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)
MURAT ŞENER(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)
METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)
AYKUT GÜMÜLÜ(Gözlemci)
AHMET BOZAN(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)