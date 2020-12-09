Altay - Ankaraspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Altay - Ankaraspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

09.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:06
Altay - Ankaraspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 13. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Ankaraspor maçıdır. Peki Altay - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - Ankaraspor maçıdır. Peki Altay - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ALTAY - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Altay - Ankaraspor maçı 9 Aralık Çarşamba (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ALTAY - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor.

ALTAY - ANKARASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)

MURAT ŞENER(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)

METEHAN ALPAT(Dördüncü Hakem)

AYKUT GÜMÜLÜ(Gözlemci)

AHMET BOZAN(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

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