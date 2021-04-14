Altay, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Altay, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın Ankaraspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın Ankaraspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan oyuncular daha sonra yarınki maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Osmanlı Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Ankaraspor-Altay karşılaşmasında Çağdaş Altay düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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