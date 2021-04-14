Altay, Ankaraspor deplasmanında
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Altay, Ankaraspor deplasmanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay, Ankaraspor deplasmanında

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay, Ankaraspor'a konuk olacak.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay, Ankaraspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta aldığı Boluspor mağlubiyetini telafi ederek ilk iki iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Altay, Ankaraspor deplasmanın ter dökecek. Yarın saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Murat Şener yapacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup olan Altay, taraftarına şok yaşatmıştı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Osman Özköylü, "Bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak" diyerek moralli bir şekilde Ankaraspor maçına hazırlanacaklarını söylemişti. Ligde 53 puanla 4. sırada bulunan Altay, 22 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Ankaraspor'a karşı galibiyet alarak hem Boluspor mağlubiyetini unutturmak hem de ilk iki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Yarın oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlı takımda iyileşen Gençer Cansev'in kadroya alınması beklenmezken, cezası biten Erhan Çelenk'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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