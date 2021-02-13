Altay - Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 21. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Ankara Keçiörengücü maçıdır. Peki Altay - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - Ankara Keçiörengücü maçıdır. Peki Altay - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Altay - Ankara Keçiörengücü maçı 13 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Altay - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Altay Alsancak Stadı, İzmir'da oynanacak.

ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)

MURAT ŞENER(1. Yardımcı Hakem)

SUAT GÜZ(2. Yardımcı Hakem)

TARIK GÜLDAL(Dördüncü Hakem)

MESUT CARIK(Gözlemci)

CABİR KAŞDEMİR(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)