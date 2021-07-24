Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da transfer harekatı devam ediyor. İç transferde de hamleler yapan siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Andre Poko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sözleşme yenilendiğini sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, paylaşımın şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel Futbol Takımımızın formasını başarıyla giyen, geçtiğimiz sezon kazandığımız şampiyonlukta pay sahibi futbolcumuz Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz."

Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 6 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu maçlarda 523 dakika sahada yer aldı

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı