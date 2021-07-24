Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da transfer harekatı devam ediyor. İç transferde de hamleler yapan siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Andre Poko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sözleşme yenilendiğini sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, paylaşımın şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel Futbol Takımımızın formasını başarıyla giyen, geçtiğimiz sezon kazandığımız şampiyonlukta pay sahibi futbolcumuz Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz."

Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 6 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu maçlarda 523 dakika sahada yer aldı

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.07.2021 23:07:11. #1.13#

title