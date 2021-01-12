Altay altyapıyı unuttu
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Altay altyapıyı unuttu

12.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:07
Altay altyapıyı unuttu

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay'da bu sezon altyapıdan yetişen futbolcular formaya uzak kaldı.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay'da bu sezon altyapıdan yetişen futbolcular formaya uzak kaldı. Siyah-beyazlı kulüpte profesyonel olan isimlerden en fazla şans bulan sol bek Kadir Yazıcı oldu. Kaptan Özgür'ün koronavirüse yakalanması nedeniyle Balıkesirspor maçında ilk kez ilk 11'de görev alıp 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki savunmacı, iç sahadaki Ümraniyespor maçında da Özgür'ün sakatlanmasıyla 54'üncü dakikada oyuna dahil oldu. Tuzlaspor ve Bandırmaspor maçlarında 90'ar dakika görev alan Kadir, 4 müsabakada toplam 306 dakika forma giydi.

Siyah-beyazlılarda altyapı patentli sol kanat Eren Erdoğan ilk 11 yüzü göremezken, 19 yaşındaki futbolcu sonradan oyuna girdiği 9 maçta 76 dakika sahada kalıp, 1 gol atmayı başardı. İzmir ekibinde 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş, ligde Eskişehirspor karşısında 58'inci dakikada sahaya adımını atarken, Altınordu derbisinde uzatmalarda oyuna girdi. Orta sahada görev alan 18 yaşınadaki Arda Gezer sadece kupada Karatay Termal 1922 Konyaspor'a karşı oynadı. Öte yandan üçüncü kaleci Eren Karataş ve sezon başı profesyonel yapılan Onur Efe ile Ali Kızılkuyu ise hiç oynamadı. Yıllardır yetiştirici kimliğiyle de tanınan Altay, altyapıdan çıkıp geçen sezon parlayan stoper Cenk Özkaçar'ı sezon başında Fransız devi Lyon'a satmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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