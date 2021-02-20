Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı
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Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

20.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:20
Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Salı günü Altınordu ile karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Salı günü Altınordu ile karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Altay, Altınordu maçı için ilk antrenmanını ara vermeden Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyen isimler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptıktan sonra dar alanda oyun oynadı.

Antrenmanı kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile sportif direktör İbrahim Akın da izledi.

Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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