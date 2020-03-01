Altay - Altınordu maçının ardından

01.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:02

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altay'ın Altınordu'yu 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçı değerlendirerek, "Derbiler eskiden önce daha yüksek atmosferli oynansa da sonuç itibariyle bugün oynanan da derbiydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyum. Oyuncularım çok ciddi gayret gösterdiler, çok iyi mücadele ettiler. Büyük Altay'a yakışır şekilde gereği neyse onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.



"Seyir zevki yüksekti ama pozisyon anlamında kısır bir maçtı, üzgünüz"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise dinlenme süresinin kısa olmasına rağmen maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Maçın başında savunma anlayışımızı iyi yaptık ama topa sahip olamayınca ilk 15 dakika Altay'ın baskısı vardı. Bizim alanımızda oynanınca maç sürekli pas hatası yapmamız rakibin baskısında dolayı üstün göründü. Fakat ofsayttan gol olan ve iptal edilen pozisyon dışından rakibimize pozisyon vermedik. Daha sonra oyunu dengeledik. Duran toplarda 2-3 tane gol olabilecek pozisyon vardı, değerlendiremedik. İlk yarıda pozisyonsuz ve iki tarafında mücadele gücü yüksekti. Biz 15 20 dakikadan sonra oyuna hakim olmaya başladık, bu da rakibimizin dengesini bozdu. İkinci yarıda tabii ki her iki takımında temposu düşeceği belliydi. Biz tempoyu arttırmak ve geçiş oyununu hızlandırmak istiyorduk. Belki ilk 15-20 dakikalık bölümde çok pas hatası yaptık. Çıkarken kaptırdığımız topları rakip kaleye kadar götürebilseydik, Altay geriye koşturmak durumunda kalacaktı ve sıkıntı yaşayacaklardı. 64. dakikadaki kırmızı karttan sonra rakibimiz 10 kişi kaldı. Bundan sonra topun bizde kalmasını sağlamamız gerekirken merkezde kaptırdığımız top sonucunda gol yedik ve 1-0 yenik duruma düştük. O dakikadan sonra sürekli hamleler yapıp rakip alanda etkili olmaya çalıştık. Çünkü ön tarafta gol pozisyonu üretmek anlamında sıkıntılarımız oldu. Son bölüme kadar getirdik bir türlü golü bulamadık. Bu anlamda üzgünüz, belki seyir zevki yüksekti ama pozisyon anlamında kısır bir maçtı. Bundan sonra Altay'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA