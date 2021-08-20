Altay, Alanyaspor maçına hazır
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Altay, Alanyaspor maçına hazır

Altay, Alanyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Altay müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Altay müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor maçı için bugün İzmir'den Alanya'ya giden siyah-beyazlı ekip son çalışmasını Alanya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Altay'da lisans işlemleri tamamlanan Ahmed Yasser Rayan'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen İsveçli Eric Björkander de Alanya kafilesinde yer aldı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Altay karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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