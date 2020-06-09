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Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor

TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ardından lige hazır döndüklerini ve Akhisarspor karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydetti.

Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor
09.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:36

TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ardından lige hazır döndüklerini ve Akhisarspor karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, 21 Haziran'da Akhisarspor ile Bornova Doğanlar Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini aktardı.

Salgın sürecinden önce takım olarak iyi bir hava yakaladıklarına işaret eden Uluç, "Üst üste aldığımız başarılı sonuçlar vardı. Ancak kimsenin öngöremediği bir salgın süreci yaşandı. 19 Mart 2019 tarihinde ligler ertelendi. Biz de o süreçten sonra oyunculara ilk etapta evlerinde bireysel çalışma programı hazırladık ve bu şekilde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Uluç, mayıs ayının ilk haftasından önce tesislerde koronavirüs testlerinin yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Test sonuçlarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Oyuncularımız da hocamız Yalçın Koşukavak'ın kendilerine vermiş olduğu antrenman programını iyi uygulayarak geri döndüler. Mayıs ayının ortasından itibaren takım olarak idmanlara başladık. Futbolcularımızın idmanlarını takip ediyorum. Onları hazır ve istekli olduklarını gördüm."

"Hedef Süper Lig"

Akhisarspor karşılaşmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Uluç, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı istediklerini vurguladı.

Uluç, Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılmak üzere motive olduklarına dikkati çekerek, transfer görüşmelerini de sezon sonuna bıraktıklarını açıkladı.

Transfer dönemi olmasa da birçok oyuncunun transfer teklifi aldığına değinen Uluç, şunları kaydetti:

"Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim olarak şu anda transfer tekliflerine kulağımızı tıkadık. Bizim Altay olarak bir hedefimiz var. Bu Büyük Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkarmaktır. Sezon bittikten sonra oyuncularımıza gelen transfer tekliflerini oturup değerlendiririz. Şu anda Altay'da yöneticisinden futbolcusuna kimsenin transferi düşündüğü yok. Tek düşüncemiz takımı Süper Lig'e çıkarmak."

Murat Uluç, gelecek hafta sonu oynanacak maç öncesinde sakat ve eksik oyuncuları bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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