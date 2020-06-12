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Altay, Akhisarspor'a kilitlendi

Süper Lig iddiasını sürdürmek isteyen Altay, Akhisarspor maçına kilitlendi.

Altay, Akhisarspor'a kilitlendi
12.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:22

Süper Lig iddiasını sürdürmek isteyen Altay, Akhisarspor maçına kilitlendi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, altyapıdan davet edilen genç oyuncuları antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanmalarını sağlıyor.

Korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen ara son buluyor. Önümüzdeki haftada başlayacak olan TFF 1. Lig'de de takımlar kaldığı yerden devam edebilmek için büyük çaba gösteriyor. Ligin güçlü ve iddialı takımlarından Altay da hazırlıklarını dur durak bilmeden sürdürüyor. 6 Mayıs tarihinde sahaya tekrardan inen siyah-beyazlı ekipte, çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan Gençer Cansev dışında eksik bulunmuyor. Bugün ve yarın yapılacak antrenmanların ardından pazar günü izin yapacak olan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta başlangıcı itibarıyla lig periyoduna girecek. Ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altay, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 43 puanla 7. sırada bulunan İzmir ekibi, iç sahada oynadığı son 8 maçını da kaybetmeyerek rakiplerine şans tanımamıştı.

Koşukavak, Altay'ın gençlerine şans veriyor

Altyapısından yetiştirdiği futbolcularla uzun yıllardır Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Altay'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, altyapıdan gelen genç oyuncuları da antrenmanlara çıkararak tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Koşukavak, şu ana kadar Altay'ın U17 ve U19 takımlarında forma giyen Cenk Blom, Arda Gezer, Melih İşlek, Furkan Mehmet Doğan, Ali Kızılkuyu, Fatih Ergen, Turgay Gündem ve Alperen Kızkapan'ı antrenmanlara çıkardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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