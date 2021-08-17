Altay, Ahmed Yasser Rayan'ı renklerine bağladı
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Altay, Ahmed Yasser Rayan'ı renklerine bağladı

Altay, Ahmed Yasser Rayan'ı renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altay, 23 yaşındaki Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan'ı kadrosuna kattı.

Altay, 23 yaşındaki Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan'ı kadrosuna kattı.

18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Mısır'ın Al Ahly takımından santrfor Ahmed Yasser Rayan'ı kadrosuna kattı. Altay, sosyal medyadan duyurduğu transfer paylaşımında Ahmed Yasser Rayan'a "Hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

Kariyeri boyunca Mısır'ın Al Gouna, Cloepatra FC ve Al Ahly takımlarının formasını giyen Ahmed Yasser Rayan, 7 kez Mısır U23 takımında, 1 kez de Mısır A Milli takımında maça çıktı. 23 yaşındaki golcü, geçen sezon Mısır Premier Ligi'nde 21 maçta 15 gole imza atmıştı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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