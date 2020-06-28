HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altay ağır yaralı

TFF 1'inci Lig'de küme düşen Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk 2 yarışında büyük oranda havlu atan Altay, direkt Süper Lig hedefinden sapmasının yanı sıra teknik direktörü ve üç oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle artçı şoklar yaşadı.

Altay ağır yaralı
28.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:21

TFF 1'inci Lig'de küme düşen Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk 2 yarışında büyük oranda havlu atan Altay, direkt Süper Lig hedefinden sapmasının yanı sıra teknik direktörü ve üç oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle artçı şoklar yaşadı. İzmir ekibinin 2-0 geriden gelip son 5 dakikada skoru 2-2'ye getirmesinin ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yaşanan arbede sonrası kırmızı kart gören teknik direktör Yalçın Koşukavak, en az 1 maç men cezası alacak. Altay'da kırmızı kart gören sağ kanat Kappel'le birlikte sarı kart gören stoperler Abdülhamit ve Abdülkerim cezalı duruma düştü. 9 gün içinde 3 hayati öneme sahip maç yapılacağı haftada Yalçın Koşukavak ve üç futbolcu çarşamba günü İzmir'de oynanacak Osmanlıspor maçında görev yapamayacak.

Ligde ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor'un 6 puan gerisine düşen, son 4 maçta bir mucize olmazsa Play-Off mücadelesi vermeye hazırlanan Altay'da camiaya moral veren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yolda bütün engellere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnanacağız" mesajı paylaştı.Öte yandan İzmir temsilcisi Eskişehir'de 2 puan bırakarak sezonun ikinci yarısındaki deplasman kabusuna son veremedi. Dış sahada son olarak 22 Aralık 2019'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım daha sonra gurbette çıktığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımın başında çıktığı 8 müsabakada iç sahada 4 galibiyet, deplasmanda 4 beraberlik elde etti. Bu arada beraberlik golüne imza atan forvet Yaser, Altay formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.YALÇIN KOŞUKAVAK'A TEPKİ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, son kozlarını oynayıp küme düştükleri maçtan sonra yaptığı açıklamada Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a tepki gösterdi. Mustafa Özer, "Yalçın hocanın, 'Nemalandınız mı?' demesini herkes duydu. Yalçın hocam bunu söylediysen, lütfen ispatla. Eğer ispatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Bu maça kulübümüzün primi bile yoktu. Bana ve 16-17 yaşındaki çocuklarıma saygı duyacaksın" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Spor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Spor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Spor
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Spor
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi Spor
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Spor
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Alper Ulusoy Mete Kalkavan Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Su İzmir Balık Ankara
Şu an buradasınız: Altay ağır yaralı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 13:40:20. #1.14#
title