Altay, Adana deplasmanına çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altay, Adana deplasmanına çıkıyor

12.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:08
Altay, Adana deplasmanına çıkıyor

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ederek yarışa tutunan Altay, yarın deplasmanda Adanaspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ederek yarışa tutunan Altay, yarın deplasmanda Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 14'üncü hafta mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Yekta ile Çağlar forma giyemeyecek. İyileşen İbrahim'in görev alması bekleniyor.

Ligde 20 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle son 3 maçı ertelenen 12 puanlı 15'inci basamaktaki Adanaspor'u yenerek Süper Lig hayalinde yarışı sürdürmeyi hedefliyor. Galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Yücel İldiz, "Zorlu Adana deplasmanından İzmir'e 3 puanla dönerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay gibi oynayıp, galibiyet için mücadele edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı
Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı
İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor
İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 Altınordu: 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Demet Akbağ Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Falcao Samatta Cüneyt Çakır Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay, Adana deplasmanına çıkıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:14:39. #1.14#
title