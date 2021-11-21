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Altay-Adana Demirspor maçının ardından

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz gol, bizi oyundan düşürdü.

DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz gol, bizi oyundan düşürdü." dedi.

Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorluk yaşadıklarını söyledi. Kötü bir seri yakaladıklarını kaydeden Denizli, şöyle konuştu:

"Yetiştiğim camiada olduğum için hem üzüntüyü hem sevinci daha fazla yaşıyorum. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu takım düşündüğümüz her şeyi yapacak. Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz gol, bizi oyundan düşürdü. Çok net olmasa da pozisyonlar bulduk. Rakibimiz de pozisyon buldu. Harika bir başlangıç yaptık lige. Takımda devamlılığı olan 3 arkadaşın yokluğu neredeyse geçen seneki kadroyla oynamaya mahkum ediyor. Önümüzde 10-15 gün var. Bu oyuncularımız döndüğünde sezon başındaki görüntüye tekrar kavuşacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Bu taraftar takımın yanında olmaya devam ettiği sürece sıkıntı yaşamayız."

Denizli, önlerinde üst üste iki deplasman maçının bulunduğunu belirterek, bu karşılaşmalarda istedikleri puanları almaları durumunda daha rahat durumda olacaklarını sözlerine ekledi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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