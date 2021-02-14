Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

14.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:52
Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alan oyunu oynadı.

Siyah-beyazlı futbolcular hazırlıklarına yarın devam edecek.

Altay'da dünkü maçta sakatlanan ve oyundan çıkan İbrahim Öztürk'ün durumunun, bugünkü çekilecek MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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