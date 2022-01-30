Altay'a Tatos darbesi
Demirören Haber Ajansı, Mustafa Köprülü - Spor
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SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay'a bir darbe de eski oyuncusu Andreas Tatos'tan geldi.
SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay'a bir darbe de eski oyuncusu Andreas Tatos'tan geldi. Siyah-beyazlı formayı 2019-20 yılları arasında 1.5 sezon terleten Yunan futbolcunun, İzmir temsilcisine açtığı davayı 1.5 yıl sonunda kazandığı bildirildi.
Altay'la yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvuran Tatos'u haklı gören mahkeme, siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 340 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi. Yunan medyasına yansıyan habere göre Altay'ın aynı zamanda mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kaldığı vurgulandı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor