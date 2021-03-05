Altay'a taraftar desteği
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Altay'a taraftar desteği

05.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:55
Altay'a taraftar desteği

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda lider Giresunspor'un 12 haftalık galibiyet serisine son vererek Süper Lig hedefinde tekrar umutlanan Altay, pazar günü iç sahada oynayacağı kritik Tuzlaspor maçı öncesi 12'nci adamın desteğiyle moral buldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda lider Giresunspor'un 12 haftalık galibiyet serisine son vererek Süper Lig hedefinde tekrar umutlanan Altay, pazar günü iç sahada oynayacağı kritik Tuzlaspor maçı öncesi 12'nci adamın desteğiyle moral buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar pandemi nedeniyle ayrı kaldıklarını takımlarına uzaktan da olsa antrenman öncesi destek vermeyi ihmal etmedi.

Altay sevdalıları, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin dışından yaptıkları tezahüratlar ve yaktıkları meşalelerle oyuncuların motivasyonunu artırdı. Ligde son 2 sezonda gol kralı olarak Altaylıların gönlünde taht kuran Portekizli forvet Marco Paixao, taraftara üçlü çektirdi. Kaptan İbrahim Öztürk de ziyaret nedeniyle 12'nci adama teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, hazırladıkları Türkçe ve İngilizce pankartlarla futbolculara, "Ayağa kalk ve savaş" mesajı verdi.


Altay'a taraftar desteği
Altay'a taraftar desteği
Altay'a taraftar desteği
Altay'a taraftar desteği
Altay'a taraftar desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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