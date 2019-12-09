Altay'a Tandoğan teşhisi

09.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:21

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'la 0-0 berabere kalınca galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Altay'da yeni teknik direktör Ali Tandoğan, "Takımda çok kaliteli ayaklar var, ancak sahada aynı dili konuşmuyorlar" dedi.

Geçen hafta Balıkesirspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra eski takımında aldığı ceza nedeniyle yeni ekibini tribünden izleyen Ali Tandoğan, "Takımla ne antrenmana çıktım ne de kadroyla ilgili bir girişim yaptım. Bizden önceki hocalar oyuncuları belirledi, ben sadece maçı izledim. Açıkçası çok eksiğimiz var. Beraber hareket etme, düşünme ve karar vermede sıkıntı var" diye konuştu.

Kupa ve ligde yoğun bir maç programının kendilerini beklediğini belirten genç teknik adam, "İlk idmanıma yarın çıkacağım. Çarşamba günü taktik idmanı yapıp, perşembe günü kampa gireceğiz. Cuma günü de Adana Demirspor'la çok ciddi bir lig maçımız var. Hafta içinde kupa maçı için Trabzon'a gideceğiz. Daha sonra çalışma imkanı olmadan bir idman yapıp Erzurum'a geçeceğiz. Mental anlamda, ufak da olsa takıma 1-2 dokunuşum olabilecek. Elimde sihirli değnek yok. Gelir gelmez bambaşka bir görüntü sergileme imkanımız yok. Devre arasına kadar kalan 3 maçta alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız" şeklinde konuştu."DEVRE ARASINDA SİSTEM OTURACAK"Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, devre arasında oyun sistemlerinin oturacağını söyledi. Tandoğan şöyle devam etti:

"Devre arasında benim oyun sistemimi ve kondisyon yüklemeleri yaptıktan sonra iyi bir Altay izleteceğimizi düşünüyorum. Sahada herkesin keyif alabileceği, her zaman galibiyet arayan bir takım olacak. Futbolcularımı az gol yiyen, çok gol atan, hep galibiyet odaklı oynatan bir hocayım. Buna uymayanlar olursa bazılarıyla vedalaşma durumumuz olabilir. Bu 3 maçlık performanslara bağlı. Osmanlıspor maçında 4-5 oyuncuyu beğendim, bu sayı 10'a yükselirse takım iyi hava yakalar. Zirveyle aramız açıldı ancak 4-5 haftalık galibiyet serisiyle farklı şeyler konuşabiliriz. Oyuncularımla birebir toplantılar yapacağım. Mutlu, mutsuz oldukları şeyleri öğrenip, kafalarını toparlamalarını sağlayacağım. Bizi Ankara'da yalnız bırakmayan taraftarımız kalan 3 maçta desteğini sürdürsün."

Kaynak: DHA