Altay'a Serge Aka geliyor
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Altay'a Serge Aka geliyor

Altay'a Serge Aka geliyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Serge Arnaud Aka transferinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Serge Arnaud Aka transferinde mutlu sona ulaştı. 

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberonun vize işlemlerini tamamladıktan sonra İzmir'e gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi. Son olarak Mısır'da El Gounah forması giyen Aka, ülkesinde Mimosas ve Tunus'ta Sfaxien kulüplerinde görev aldı. Ön libero Ceyhun Gülselam, stoper Eric Björkander, orta saha Thaciano, forvet Daouda Bamba, sol kanat Martin Rodriguez ve sol bek Melih Altıkulaç'ın ardından Serge Aka, siyah-beyazlıların 7'nci dış transferi oldu.Panathinaikos'tan Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis'le de büyük oranda el sıkışan Altay ayrıca kaleci, santrfor ve 10 numara takviyesi yapacak. Siyah-beyazlılar, Arsenal'den kiralamak istediği İzlandalı kaleci Alex Runarsson defterini kapattıktan sonra Polonyalı, Yunan ve Belçikalı olmak üzere listesine 3 kaleci adayı ekledi. Forvet arkası transferi için ismi gündeme gelen Şilili Cesar Pinares'in transferinin de zora girdiği öğrenildi. İzmir ekibi 10 numara takviyesi için yeniden arayışa geçti. Santrfor adayları arasında yer alan Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'la görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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