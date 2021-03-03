Altay'a sakatlardan iyi haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altay'a sakatlardan iyi haber

03.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:45
Altay'a sakatlardan iyi haber

SPOR Toto 1'inci Lig'deki Play-Off yarışında pazar günü evinde kendisi gibi 41 puanı bulunan Tuzlaspor'la oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altay'da sakat oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldürdü.

SPOR Toto 1'inci Lig'deki Play-Off yarışında pazar günü evinde kendisi gibi 41 puanı bulunan Tuzlaspor'la oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altay'da sakat oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılarda iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçında sakatlandıktan sonra sol arka adalesinde yırtık tespit edilen ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan İbrahim Öztürk'ün iyileşerek takımla çalışmalara başladığı, ancak teknik heyetin 39 yaşındaki deneyimli stoperi bu hafta riske etmeyi düşünmediği belirtildi.

İzmir ekibinde sezon başında ikinci kez çapraz bağ ameliyatı olan stoper Gençer ise takımla olmasa da topla antrenmanlara başladı. Altay'da kasığındaki sakatlık nedeniyle tedavisi süren ön libero Harun ve çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatan sol bek Özgür dışında eksik bulunmuyor. Giresunspor deplasmanında ağrısı nedeniyle 75'inci dakikada oyundan alınan Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in durumunun da iyi olduğu bildirildi. Altay ilk yarıda Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Hakan Kutlu Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay'a sakatlardan iyi haber - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:08:29. #1.15#
title