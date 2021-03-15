Altay'a sahasında yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor, kalan 8 maçına odaklandı
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Altay'a sahasında yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor, kalan 8 maçına odaklandı

15.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:16
Altay'a sahasında yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor, kalan 8 maçına odaklandı

TFF 1. Lig'de dün sahasında Altay'a 3-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, yenilginin sorumluluğunu üstlendi.

TFF 1. Lig'de dün sahasında Altay'a 3-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, yenilginin sorumluluğunu üstlendi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık yenilmezlik serisi sona eren ve düşme hattı ile arasındaki puan farkı 1'e düşen kırmızı-beyazlı ekibin çabuk toparlanacağını söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şöyle konuştu:

"Mağlup olduğumuz için üzgünüz ama üzüntümüz bir gün sürmeyecek. Nasıl ki kazandığımızda sevincimiz bir gün bile sürmüyorsa, kaybettiğimiz zaman da üzüntümüz bir gün sürmeyecek. Hemen diğer maçımızın hazırlıklarına başlıyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Fikrim dün de buydu, bugün de değişmedi. Altay maçıyla ilgili olarak bir hata varsa teknik direktör olarak hata benimdir. Demek ki ben hatalı takım çıkarmışım, ben hatalı taktik oynatmışım, ben takımı hazırlayamamışımdır. Sorumluğu kendi üstüme alıyorum."

Yusuf Şimşek, ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatarak, bu yükün altından en kısa zamanda kalkacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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