Altay'a Play-Off için 3 puan yetecek
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Altay'a Play-Off için 3 puan yetecek

Altay'a Play-Off için 3 puan yetecek
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, 32'nci haftada pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'u yenmesi halinde bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyecek.

TFF 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, 32'nci haftada pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'u yenmesi halinde bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Ligde 57 puanla 4'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, 49 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile arasındaki 8 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

İzmir temsilcisi hem ilk 6 biletini erkenden kapmak hem de 4 puan gerisinde yer aldığı ilk 2 şansını sürdürmek için mücadele verecek. Keçiörengücü'nün Balıkesirspor deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde Altay sahadan eli boş ayrılsa bile adını Play-Off'a yazdıracak. Olası bir puan eşitliğinde İzmir ekibi deplasmanda 1-0 mağlup edip, evinde 4-0 yenildiği Keçiörengücü'ne karşı ikili averajda geride.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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