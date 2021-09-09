Altay'a kripto para sponsoru
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Altay'a kripto para sponsoru

Altay'a kripto para sponsoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, bir kripto para şirketiyle sponsorluk anlaşmasına imza atarak, Altay Fan Token'larını tanıttı.

Altay, bir kripto para şirketiyle sponsorluk anlaşmasına imza atarak, Altay Fan Token'larını tanıttı.

Altay, bir kripto para şirketi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve şirketin yöneticileri katıldı. Yapılan anlaşma ile Altay Spor Kulübü'nün 25 yıl boyunca gelir etmeyi hedeflediği aktarıldı. Ayrıca fan tokenların 17 Eylül itibariyle 1 TL'den işlem göreceği belirtildi.

Basın toplantısı Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kripto para şirketi yöneticilerine forma armağan etmesiyle noktalandı. - İSTANBUL

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Altay'a kripto para sponsoru
Altay'a kripto para sponsoru
Altay'a kripto para sponsoru
Altay'a kripto para sponsoru
Altay'a kripto para sponsoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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