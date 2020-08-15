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Altay'a ikinci piyango

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon'a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanıyor.

Altay'a ikinci piyango
15.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:40

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon'a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanıyor. Altay altyapısından yetişen 17 yaşındaki santrfor için Belçika temsilcisi Gent'in Altay'a ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi. Kazımcan'la ilgilendiklerini ileten Gent yönetiminin önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Altay'da geçen yıl ağustosta profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan'ın kulübüyle 2022 yılına kadar anlaşması bulunuyor. A takımda geçen sezon ilk ve son kez Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında forma şansı bulan genç santrfor, o karşılaşmada 90'ıncı dakikada oyuna alınmıştı. 2019-20'de siyah-beyazlıların U17 takımında görev alan Kazımcan'ın ismi geçen sezon Galatasaray'la anılmıştı. Altay yönetimi, Gent'le başlayacak görüşmelerin ardından oyuncunun bonservis ücretini Belkçika ekibine iletecek.

PAIXAO'YA ADANA KANCASIAltay'ın usta golcüsü Marco Paixao'ya Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi. Altay'da 1. Lig'de önceki sezon 29, geçen sezon 22 gol atarak üst üste iki kez gol kralı olan 35 yaşındaki Portekizli forvet için Adana ekibinin 750 bin Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Paixao, geçen sezon pandemi nedeniyle lige verilen arada sözleşmesini 2 yıl daha uzatmıştı.HAKAN GİTTİ, SEDAT OLMADI

Altay'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan genç sol kanat Hakan Demirci, 2. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'a transfer oldu. 21 yaşındaki gurbetçi oyuncunun satın alma opsiyonuyla Kocaelispor'a kiralandığı açıklandı. Öte yandan Altay'ın talip olduğu Beşiktaşlı Sedat Şahintürk, Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Kaynak: DHA

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