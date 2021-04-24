Altay'a galibiyetten başka yol yok
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Altay'a galibiyetten başka yol yok

Altay'a galibiyetten başka yol yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, TFF 1. Lig'de konuk olacağı Akhisarspor'u mağlup ederek ilk iki hedefini sürdürmek istiyor.

Altay, TFF 1. Lig'de konuk olacağı Akhisarspor'u mağlup ederek ilk iki hedefini sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Altay, Akhisarspor deplasmanına çıkacak. Yarın Spor Toto Akhisar Stadı'ndan oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 57 puanla 4. sırada bulunan Altay, son 3 hafta öncesinde ilk iki sıra iddiasını sürdürüyor. Ev sahibi Akhisarspor ise 26 puanla 16. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, müsabakadan galibiyetle ayrılıp hem az kalan ilk iki iddiasını sürdürmek hem de play-off potasında yer almayı garantilemek istiyor. Altay, maçı kazanması halinde ilk iki sıra hedefi için üst sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Yarın oynanacak maç öncesinde Altay'da uzun zamandır sakatlığı süre kaptan Özgür Özkaya dışında eksik bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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