Altay'a değişim yaradı
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Altay'a değişim yaradı

Altay'a değişim yaradı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor yenilgisi ve Ankaraspor beraberliğinin ardından evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek moral bulan 4'üncü sıradaki Altay, sergilediği futbol ve attığı gollerle tam not aldı.

TFF 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor yenilgisi ve Ankaraspor beraberliğinin ardından evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek moral bulan 4'üncü sıradaki Altay, sergilediği futbol ve attığı gollerle tam not aldı. Formsuz oyuncuları kızağa çekip, ilk 11'de köklü değişiklikler yapan teknik direktör Osman Özköylü, gerçekleştirdiği hamlelerin karşılığını 3 puan olarak cebine koydu. Bitime 3 hafta kala Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırıp az da olsa ilk 2 umudunu sürdüren Altay performansıyla taraftarına umut verdi.

İzmir ekibinde kesik yiyen 4 futbolcudan biri olan son 2 sezonun gol kralı Marco Paixao, sonradan oyuna girip uzatmada attığı golle bu sezonki gol sayısını 21'e çıkardı. 3'üncü sezonunu geçirdiği Altay'da 99 lig, 1 kupa olmak üzere 100'üncü maçına çıkan Portekizli santrfor toplamda 73 kez rakip fileleri sarsıp maç başına 0.73 gol ortalaması yakaladı. Marco Paixao, kulüp tarihinde 72 golü bulunan Reha Kapsal'ı geride bırakarak, 146 gollü Mustafa Denizli'nin ardından en golcü 2'nci oyuncu konumuna geldi.

ÖZKÖYLÜ: FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR

"Bu galibiyet moral motivasyonumuzu, enerjimizi kazanmak adına çok önemliydi" diyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kaliteli ayaklarımızla sonuca gitmeyi bildik. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Çünkü matematiksel olarak ilk 2 şansımız hala devam ediyor. Futbolda olmaz diye bir şey yok, her şey olabilir" şeklinde konuştu. Bitime 3 maç kala lider Giresunspor'un 6, zirve takipçisi Adana Demirspor ve 3'üncü Yılport Samsunspor'un 4 puan gerisinde yer alan 57 puanlı 4'üncü sıradaki Altay, pazar günü Akhisarspor'a konuk olduktan sonra normal sezonu Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor sınavlarıyla tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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